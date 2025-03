Cagliari-Monza dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cagliari-Monza partita valida per la trentesima giornata di Serie A: canale tv, formazioni e dove vederla in diretta streaming.

Il menù domenicale della trentesima giornata di Serie A viene aperto dal lunch match salvezza Cagliari-Monza, passaggio fondamentale per i destini degli uomini di Nicola e Nesta.

Se i brianzoli si ritrovano in fondo alla classifica e con pochissime chances di conservare la categoria, ma prima della sosta tra Inter e Parma hanno mostrato segnali di ripresa, i sardi stazionano appena fuori dalla zona retrocessione pur non vincendo dal 9 febbraio e hanno bisogno di un successo per aumentare il morale in vista del rush conclusivo.

Tutto su Cagliari-Monza: canale tv, formazioni e copertura streaming della partita.