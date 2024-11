Formazioni Cagliari-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Camarda, Abraham, Tomori, Viola e Gaetano

Ultima partita prima della sosta per Cagliari e Milan, con i rossoblù che non battono il Diavolo oramai dal 2017. Sia in casa che a San Siro.

Forte di un successo al Bernabeu contro il Real Madrid che potrebbe alzare l'asticella stagionale, oggi il Milan vuole conquistare anche l'ultima partita pre-sosta. Per i rossoneri di scena la sfida di Cagliari, contro un team rossoblù di nuovo in grande difficoltà ma deciso a svoltare nella settimana dedicata a Gigi Riva, che il 7 novembre avrebbe compiuto 80 anni. Distante otto punti dalla vetta, ma con la famosa partita contro il Bologna da recuperare, il Milan sa quanto è importante la sfida di stasera all'Unipol Domus, considerando soprattutto il big match tra Napoli e Inter che non porterà entrambe ad ottenere i tre punti. Non solo a San Siro, ma anche a Cagliari la squadra sarda non batte il Milan ormai da sette anni, con la maggior parte delle gare concluse in successo per il Diavolo. I favori del pronostico sono tutti per gli ospiti, che stasera propongono dal primo minuto il giovanissimo Camarda. L'articolo prosegue qui sotto