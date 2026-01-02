Cagliari-Milan 0-1, pagelle e tabellino: Leao torna ed è subito decisivo, Modric ha scoperto la Fonte della giovinezza, per Zappa un errore che costa caro

Non c'era modo migliore per il Milan di aprire il suo 2026 se non con un successo che vale, seppur temporaneamente, il primo posto in classifica.
Primo tempo in salita per i rossoneri, messi in difficoltà da un Cagliari combattivo che, seppur senza creare vere occasioni da goal, arriva più volte dalle parti di Maignan. Allegri appare visibilmente irritato: cammina nervosamente lungo la panchina e urla a squarciagola ai suoi, soprattutto a causa dei continui errori tecnici che impediscono alla squadra di creare pericoli dalle parti di Caprile.
All’inizio della ripresa, però, il Milan cambia approccio. Ottima azione costruita dalla sponda di Saelemaekers a centrocampo per Fofana, che verticalizza per Rabiot; il francese serve Leao al centro, il portoghese controlla e scarica un tiro potentissimo che vale il vantaggio rossonero, nonché la rete che decide l'incontro.