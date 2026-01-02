Cagliari-Milan 0-1, pagelle e tabellino: Leao torna ed è subito decisivo, Modric ha scoperto la Fonte della giovinezza, per Zappa un errore che costa caro

Leao (voto 6.5) torna in campo dopo circa un mese dall’infortunio contro il Torino e sorride subito, siglando un goal. Non è una partita perfetta, anche a causa di una condizione fisica non ancora ottimale, ma sufficiente per risultare - ancora una volta - decisivo.

Per Modric (voto 7) l’età avanza, ma qualcosa nel suo “algoritmo d’invecchiamento” evidentemente non funziona: è coinvolto in tutte le azioni del Milan, avvia il gioco con il palleggio, si batte come un ragazzino e recupera moltissimi palloni. Il ritiro può senz’altro aspettare.

Bartesaghi (voto 6.5) è costretto ad abbassare il suo raggio d’azione nei tre di difesa a causa delle defezioni, ma affronta il match con la personalità di un trentenne.

Estupinan (voto 5.5) appare spesso in affanno, soprattutto nel primo tempo, quando la manovra offensiva del Milan passa spesso dalla sua parte. Nella ripresa, però, il Milan spinge maggiormente sulla destra, ottenendo i risultati sperati.

Per Fullkrug (voto 6.5) i venti minuti finali sono sufficienti per far vedere il suo repertorio: tanta lotta e grande fisicità, diversi palloni smistati ai compagni e falli conquistati, esattamente ciò che cercava Allegri.

VOTI MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6, De Winter 6.5, Bartesaghi 6.5; Saelemaekers 6.5, Fofana 6.5 (69' Ricci 6), Modric 7, Rabiot 6.5, Estupinan 5.5 (79' Gabbia 6); Loftus-Cheek 6 (79' Pulisic 6), Leao 6.5 (69' Fullkrug 6.5). All. Allegri