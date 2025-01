Cagliari-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cagliari e Lazio chiudono il 23° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

La giornata numero 23 di Serie A si chiude col posticipo del lunedì tra il Cagliari di Nicola e la Lazio di Baroni.

I sardi cercano punti per fare un piccolo passo in avanti in ottica salvezza, mentre i biancocelesti vogliono difendere il quarto posto che al termine della stagione varrebbe la qualificazione in Champions League.

Di seguito tutte le informazioni su Cagliari-Lazio, in programma all'Unipol Domus Arena: dalle formazioni scelte dai tecnici alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.