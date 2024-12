Cagliari-Inter dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Cagliari ospita l’Inter nel diciottesimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Cagliari ed Inter si congedano dal 2024 affrontandosi in una sfida valida per il diciottesimo turno di Serie A.

Una partita che vedrà protagoniste squadre che stanno vivendo momenti opposti e che per motivi diversi avranno la necessità di salutare l’anno facendo bottino pieno.

La compagine sarda, nelle ultime tre uscite nel torneo, ha inanellato altrettante sconfitte (contro Fiorentina, Juventus e Venezia), che non solo hanno frenato la sua corsa nel torneo, ma hanno anche reso più complicata la situazione in classifica. Il Cagliari si presenta infatti ai blocchi di partenza della giornata da terzultimo ed avrà dunque bisogno di un risultato positivo per cercare di uscire dalla zona retrocessione.

Diverso il discorso per i nerazzurri, che in campionato vincono ininterrottamente da fine novembre. Sono quattro i successi consecutivi inanellati e sono serviti per tenere la scia di Atalanta e Napoli. L’Inter è attualmente terza in classifica, a -3 dalla Dea capolista ma con una partita in meno.

Per i meneghini si tratterà dell’ultima partita prima di volare in Arabia Saudita dove sarà, con Juventus, Milan ed Atalanta, una delle protagoniste della Supercoppa Italiana.

Quella che andrà in scena sarà la sfida numero 87 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo sorride all’Inter in virtù delle 43 vittorie conseguite, a fronte di 29 pareggi e 14 affermazioni del Cagliari.

In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.