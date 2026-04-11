Cagliari-Cremonese 1-0, pagelle e tabellino: Esposito vale il +6, Okereke e Bonazzoli non si vedono

Il Cagliari non ha sbagliato la partita più importante di questa primavera. All'Unipol Domus lo scontro salvezza contro la Cremonese dell'ex Giampaolo va al team sardo, riuscito a battere di misura gli ospiti in virtù del goal di Esposito nella ripresa. In un match chiuso e per nulla spettacolare, con entrambe le squadre che hanno faticato nel creare pericolose occasioni, consci di non potersi scoprire troppo e rischiare una sconfitta, i padroni di casa sono riusciti a conquistare tre punti platino grazie al colpo di testa dell'ex Inter.

Pisacane ha azzeccato il cambio Ze Pedro-Folorunsho, con il primo che due minuti dopo il suo ingresso in campo è riuscito a servire un perfetto assist per il compagno, abile a colpire di testa in maniera precisa, tale da gonfiare la rete sul palo opposto.

Le due squadre non hanno impegnato più di tanto i due portieri, i quali hanno dovuto svolgere semplicemente ordinaria amministrazione per tutta la durata dell'incontro. Niente da fare per Audero in occasione della rete decisiva al minuto 63, incolpevole sul colpo di testa di Esposito.

Il Cagliari si porta così a +6 sul terzultimo posto occupato dalla stessa Cremonese e da un Lecce impegnato contro il Bologna nella giornata di domenica. Comunque vada la sfida dei salentini dunque, la formazione isolana avrà un buon vantaggio sulla zona retrocessione, consapevole però di come la certezza della permanenza in Serie A sia ancora lontana. La Cremonese è finita k.o, ma già nel prossimo weekend proverà a riscattarsi contro un Torino oramai salvo, così da sperare ancora nella conferma nella massima serie.