Cagliari-Bologna 0-2, pagelle e tabellino: Orsolini e Odgaard hanno vita facile, Scuffet e Piccoli da rivedere

Dopo il rinvio della partita contro il Milan, il Bologna batte il Cagliari in Sardegna: seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Nicola.

Il periodo da imbattuto del Bologna continua ed ora, per Italiano, è arrivato anche il successo. A Cagliari, infatti, la squadra emiliana ottiene i tre punti, a pochi giorni dal famigerato caos per il rinvio della partita del Dall'Ara contro il Milan.

Un goal per tempo permettono ai rossoblù ospiti di sfondare la doppia cifra e arrivare a dodici, mentre quelli di casa rimediano il secondo k.o di fila dopo quello contro l'Udinese.

Ad aprire le marcatore nel primo tempo Orsolini, autore di un bella rete col destro dopo aver superato in dribbling la difesa di Nicola. Per i sardi tutto da rivedere, considerando come sia arrivato appena un tiro nello specchio in quello che di solito è il fortino in cui si costruiscono le salvezze.

Forte del vantaggio, davanti ad un Cagliari per nulla deciso a trovare il pareggio, il Bologna ha continuato ad attaccare, trovando nella ripresa il goal di Odgaard che ha di fatto spento la contesa. Con uno Scuffet per nulla pronto sul mancino dell'avversario.

Dopo il 2-0, con un Bologna che rallenta, c'è un Cagliari più deciso, ma Skorupski è attento e la precisione degli avanti isolani ben poca. Per la squadra di Italiano continua la risalita, con una partita contro il Milan per cui bisognerà attendere molto tempo e la consapevolezza di appena una sconfitta fin qui.