Cabal all'Inter, opzione per la difesa: perché il colombiano può fare al caso dei nerazzurri

L'Inter sonda il terreno per Juan Cabal, difensore in forza al Verona: un'opzione che potrebbe presto prendere quota.

Prosegue la ricerca di un nuovo difensore centrale da parte dell'Inter, chiamata a intervenire dopo il grave infortunio rimediato da Tajon Buchanan durante un allenamento con la nazionale canadese.

L'intenzione di Simone Inzaghi è di 'liberare' Carlos Augusto dal ruolo di vice-Bastoni, in modo da avere a disposizione il brasiliano in qualità di alternativa a Dimarco a tutta fascia: come riportato da Fabrizio Romano, l'ultimo nome emerso in ordine di tempo conduce a Verona.

Al 'Bentegodi' gioca Juan Cabal, per il quale la società nerazzurra ha iniziato a sondare il terreno in cerca di sbocchi positivi per un eventuale approdo a Milano del colombiano.