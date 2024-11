Il c.t. del Brasile sta con Vinicius Junior: "Il Pallone d'Oro? Un'ingiustizia"

Proseguono le polemiche per il Pallone d'Oro assegnato a Rodri. Dorival Junior: "Vinicius è stato il più decisivo".

Non accennano a placarsi le polemiche per la vittoria del Pallone d'Oro da parte di Rodri, premiato grazie a soli 41 punti di vantaggio su Vinicius Junior, il grande favorito arrivato secondo nella graduatoria finale.

In segno di sostegno per il proprio giocatore, il Real Madrid ha preferito non presentarsi a Parigi per la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, finito tra le mani del metronomo del Manchester City di Guardiola, attualmente ai box dopo la rottura del legamento crociato.

Una decisione che in Brasile ha lasciato interdetti in molti: anche Dorival Junior, commissario tecnico della 'Seleçao' intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per le qualificazioni mondiali contro il Venezuela.