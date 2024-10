C Factor: Kevin Zeroli, una rovesciata per diventare grandi

Il centrocampista del Milan Futuro si è preso la scena a Perugia: rovesciata da sogno, primo goal fra i pro e tre punti vitali per i rossoneri.

C Factor arriva su Goal: una rubrica che, settimana dopo settimana, esplorerà i tre gironi del campionato di Serie C NOW, raccontandone i protagonisti, le loro storie dentro e fuori dal campo.

Uno dei gesti tecnici più apprezzati del gioco del calcio è, senza dubbio, la rovesciata.

Chiamata anche bicicletta o chilena, è una di quelle skills che, se ben riuscite, tendono a finire in prima pagina, specie se decisive.

Lo sa bene Kevin Zeroli, protagonista di una super rete nell’ultima sfida giocata, quella vinta dal suo Milan Futuro sul campo del Perugia.

Un goal di rara bellezza, finito sulla cover del turno numero 11 di Serie C NOW: di rovesciata, of course.