Il dilemma Buongiorno-Lobotka, la scelta Neres-Raspadori, il modulo: tutti i dubbi di Conte verso Napoli-Cagliari

SSC Napoli vs Cagliari

Il tecnico è alle prese con diversi punti interrogativi verso venerdì. E anche l'assetto tattico con cui giocherà il Napoli è ancora un'incognita.

Ancora 90 minuti, quelli di venerdì contro il Cagliari, e il Napoli scoprirà finalmente il proprio destino: se cioè sarà campione d'Italia oppure se chiuderà dolorosamente al secondo posto alle spalle dell'Inter, impegnata in contemporanea a Como.

Se il campo si rivelerà il giudice supremo di ogni verdetto, sarà fondamentale pure l'avvicinamento alla partita. Per ricaricare le batterie dopo Parma, ma anche per provare a recuperare due elementi infortunati: Alessandro Buongiorno e Stanislav Lobotka.

Né l'ex difensore del Torino né il centrocampista slovacco sono scesi in campo domenica al Tardini. E se il Napoli ha tenuto la porta chiusa, non risentendo troppo dell'assenza del primo, quella del secondo si è fatta sentire in mezzo al campo.

Buongiorno e Lobotka recupereranno per la sfida decisiva contro il Cagliari, quella che potrebbe regalare al Napoli il quarto Scudetto della propria storia? E poi: Conte deciderà di rispolverare dal primo minuto David Neres o confermerà Giacomo Raspadori?