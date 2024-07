Dove giocherà Buongiorno, Inter o Napoli? Cosa succede e l'attuale situazione di calciomercato

L'Inter si è inserita per Buongiorno, ma il Napoli è avanti: tutte le ultime sul trasferimento del difensore del Torino.

"Buongiorno al Napoli? Pensavo all'Inter (ride, n.d.r.). Ne abbiamo parlato, due battute, un po' di chiacchiere. Mezza battuta su Buongiorno l'abbiamo messa in piedi".

Così, a sorpresa, l'agente di Buongiorno Giuseppe Riso, ha confessato di come non ci sia solo il Napoli sul suo assistito, ma bensì anche i Campioni d'Italia. Proprio all'uscita dalla sede dell'Inter, il procuratore ha aperto alla possibilità nerazzurra, sorprendente.

Il Napoli di Conte è da tempo sul difensore come priorità per la difesa, la Juventus ci ha provato, ma ora occhio all'Inter di Marotta per il futuro del difensore del Torino, di base ancora granata ma a meno di sorprese prossimo a lasciare il Piemonte.