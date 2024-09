Buone notizie per l'Atalanta di Gasperini: Zaniolo si allena con il gruppo

Atalanta vs Fiorentina

Il trequartista nerazzurro è tornato ad allenarsi con i compagni in vista del match di campionato contro la Fiorentina.

Le ultime stagioni di Nicolò Zaniolo non sono state facilissime, con svariati infortuni che spesso hanno costretto ai box il classe '99.

Anche in questo avvio di campionato con l'Atalanta, il cammino dell'ex Roma è partito in salita, con un paio di infortuni che non gli hanno permesso di partecipare alle sfide contro Lecce e Inter.

Gian Piero Gasperini ha però avuto modo di riaverlo a disposizione nella seduta odierna: l'obiettivo è quello di convocare il trequartista per il match contro la Fiorentina.