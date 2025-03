Buffon sulla svolta Juventus: “Tudor porterà energia positiva. Chellini sa come aiutare il club”

L’ex portiere bianconero commenta la svolta in panchina: “Igor contaminerà l’ambiente con la sua energia positiva. La Juventus ha qualità importanti”.

Una svolta in panchina per provare a rendere meno amara una stagione molto complicata. La Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta e affidare la conduzione tecnica della squadra a Igor Tudor, che a sua volta proverà a guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione.

L’obiettivo dell’allenatore croato è quello di ricompattare l’ambiente e provare a concludere la stagione al quarto posto, ultimo posto utile per accedere alla prossima edizione della Champions League.

Del cambio di panchina bianconero ha parlato anche Gigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale azzurra e in passato leggenda della Juventus, che con Tudor ha condiviso per anni lo spogliatoio.