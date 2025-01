Buchanan verso la cessione dall'Inter: "Vuole andare via in prestito"

Il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch, rivela la volontà di Tajon Buchanan: "Ho parlato con lui, vuole andare via in prestito".

Sono giorni concitati per Tajon Buchanan, alle prese con cosa ne sarà del suo futuro dopo aver preso atto della difficoltà di riuscire a imporsi in casa Inter come un potenziale titolare.

Il canadese è da tempo recuperato dal grave infortunio alla tibia rimediato in estate, ma il suo apporto alla causa nerazzurra è rimasto comunque troppo povero per passare inosservato.

Al vaglio, nel club interista, la possibilità di una cessione in prestito, come confermato dal commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch.