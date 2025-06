Bryan Mbeumo stia attento a ciò che desidera: avrebbe più senso andare al Tottenham che al Manchester United

Il trasferimento allo United potrebbe rappresentare l’apice della sua carriera, ma i Red Devils non sono più quelli di una volta.

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo prosegue qui sotto

Bryan Mbeumo quasi sicuramente, nella prossima stagione vestirà una nuova maglia. Il versatile attaccante dovrebbe lasciare il Brentford quest'estate, visto che è un giocatore estremamente ambito.

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe propenso a trasferirsi al Manchester United, anche se altre squadre che hanno chiuso l'ultimo campionato di Premier League molto più in alto dei Red Devils lo hanno messo nel suo mirino. Per alcune settimane il suo trasferimento è parsa cosa praticamente fatta, ma poi è arrivato un colpo di scena.

L'arrivo di Thomas Frank, ex allenatore del Brentford, sulla panchina del Tottenham ha coinciso con un aumento dell'interesse dei londinesi. In casa Spurs si spera che il giocatore possa cambiare idea e preferire la loro squadra. Sarebbe un colpo incredibile, oltre che un'opzione che Mbeumo stesso dovrebbe prendere in seria considerazione.