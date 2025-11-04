Bruttissimo infortunio per Hakimi: il terzino del PSG fuori in lacrime dopo il fallo di Luis Diaz

Un bruttissimo infortunio che tiene in ansia il PSG. Achraf Hakimi, terzino destro della squadra campione d'Europa in carica, ha lasciato il campo al settimo minuto di recupero del primo tempo della sfida contro il Bayern Monaco al Parco dei Principi.
Il marocchino è stato vittima di un brutto dallo da parte di Luiz Diaz, colombiano che fino a quel momento era stato grande protagonista del match con una doppietta.
L’ex Inter ha lasciato il campo in lacrime aiutato nell’uscita dai sanitari del PSG. Ma cosa si è fatto Hakimi? Tutti gli aggiornamenti.