Bruttissimo infortunio per Hakimi: il terzino del PSG fuori in lacrime dopo il fallo di Luis Diaz

Fin dai primissimi istanti si è subito avuta la sensazione che l’infortunio di Hakimi possa essere abbastanza serio. Il calciatore del PSG ha lasciato il campo in lacrime per il dolore, aiutato dai sanitari del PSG. Per capire la reale entità del problema sarà comunque necessario attendere gli esami ai quali nelle prossime ore si sottoporrà il calciatore.