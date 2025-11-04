Pubblicità
hakimi infortunio psg bayernGetty Images
Nino Caracciolo

Bruttissimo infortunio per Hakimi: il terzino del PSG fuori in lacrime dopo il fallo di Luis Diaz

L’ex Inter ha lasciato il campo in lacrime nel recupero del primo tempo della sfida tra PSG e Bayern Monaco dopo un brutto intervento di Luis Diaz, espulso dall’arbitro.

Un bruttissimo infortunio che tiene in ansia il PSG. Achraf Hakimi, terzino destro della squadra campione d'Europa in carica, ha lasciato il campo al settimo minuto di recupero del primo tempo della sfida contro il Bayern Monaco al Parco dei Principi.

Il marocchino è stato vittima di un brutto dallo da parte di Luiz Diaz, colombiano che fino a quel momento era stato grande protagonista del match con una doppietta.

L’ex Inter ha lasciato il campo in lacrime aiutato nell’uscita dai sanitari del PSG. Ma cosa si è fatto Hakimi? Tutti gli aggiornamenti. 

  • hakimi luis diaz psg bayernGetty Images

    L’INFORTUNIO

    Luis Diaz è entrato in scivolata alle spalle di Hakimi nel tentativo di prendere il pallone, ma in realtà ha bloccato la gamba dell'ex Inter sotto la sua, provocando così una torsione innaturale al calciatore del PSG che è rimasto a terra dolorante. 

  • FUORI DAL CAMPO IN LACRIME

    Fin dai primissimi istanti si è subito avuta la sensazione che l’infortunio di Hakimi possa essere abbastanza serio. Il calciatore del PSG ha lasciato il campo in lacrime per il dolore, aiutato dai sanitari del PSG. Per capire la reale entità del problema sarà comunque necessario attendere gli esami ai quali nelle prossime ore si sottoporrà il calciatore.

  • ROSSO DOPO IL VAR

    Inizialmente l’arbitro Mariani aveva punito Luis Diaz con il cartellino giallo, ma successivamente è stato richiamato dal VAR per cambiare la decisione. Il giallo così si è trasformato in espulsione per il colombiano, con il Bayern Monaco che è rimasto in dieci uomini.

  • INFORTUNIO ANCHE PER DEMBELÉ

    I problemi per Luis Enrique però non si limitano solo all’infortunio di Hakimi. Il tecnico del PSG infatti è stato costretto a rinunciare anche a Dembelé, fuori al 25’ per un problema fisico. Al suo posto è entrato in campo Kang-in Lee.

