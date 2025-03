Amorim ha ragione, il Manchester United ha un disperato bisogno di altri Bruno: Fernandes è già leggenda

Il regista portoghese continua a dare l'esempio all'Old Trafford e merita molto più rispetto per la sua influenza in un periodo durissimo.

"Vedo i tifosi alle partite che cantano per Bruno Fernandes. Vedo questi ragazzi e penso che siate dei fott** impostori!" ha dichiarato con rabbia Roy Keane in un acceso dibattito con Ian Wright sull'attuale capitano del Manchester United durante il podcast Stick to Football. "Il talento non basta! Bruno è un giocatore di talento, ma non basta! Per me la leadership è azione."

Mentre Keane si animava sempre di più, Wright si rifiutava di cedere, sottolineando un fatto innegabile: "Se Bruno non c'è, lo United è in lotta per la retrocessione". Fernandes è certamente un personaggio controverso e un giocatore frustrante da guardare anche nei momenti migliori, ma Keane ha sbagliato completamente a mettere in dubbio la sua dedizione.

Bruno Fernandes è guidato dalla stessa passione inesorabile che ha reso Keane un'icona durante i suoi 12 anni a Old Trafford: dà tutto per la maglia e pretende il massimo da se stesso e da tutti coloro che lo circondano. Ecco perché i tifosi cantano per lui.

L'articolo prosegue qui sotto

Gli ultimi cinque anni sono stati davvero miserabili per il Manchester United, che è destinato a toccare il fondo in questa stagione, ma la situazione sarebbe stata ancora più desolante se non fosse stato per la costante presenza di Bruno Fernandes.

Ha portato il club sulle spalle attraverso il periodo più buio della sua intera storia, dimostrando lealtà incondizionata e notevole coraggio di fronte alle avversità.

I Red Devils hanno un debito di gratitudine nei confronti di Bruno Fernandes, e Keane gli deve delle scuse. Non ha assolutamente senso prendere di mira il portoghese quando tutte le prove indicano che è l'unico giocatore dello United degno di uno status da leggenda nell'era post-Sir Alex Ferguson.