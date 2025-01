Club Brugge-Juventus dove vederla: Sky, NOW, Canale 5 o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Battuto il Milan, la Juventus scende in campo contro il Bruges per una partita fondamentale: dove vederla in tv e streaming martedì.

I tifosi della Juventus attendevano una prova del genere da mesi. Dopo il k.o in Supercoppa Italiana e il record di pareggi, la squadra di Thiago Motta ha battuto il Milan per 2-0, rilanciandosi in chiave Champions e chissà, Scudetto. Ora, però, i bianconeri devono trovare continuità e dare seguito al successo di campionato. Contro il Club Brugge, in terra belga, non può sbagliare: in palio c'è il passaggio del turno.

In attesa delle partite di mercoledì e dell'ultimo turno, una vittoria contro il Brugge avvicinarebbe (o assicurerebbe) alla Juventus almeno i playoff, in attesa di definire la qualificazione diretta agli ottavi che eviterebbe di far disputare ai bianconeri due partite ad eliminazione diretta. A quota undici nei primi sei turni, la compagine piemontese ha perso solamente la gara contro lo Stoccarda, ma è imbattuta negli ultimi quattro incontri.

Dopo la vittoria contro il Milan la partita che vedrà la Juventus in terra belga sarà seguitissima: i tifosi bianconeri vogliono assistere alla conferma della squadra in Europa, nella Champions League 2024/2025 di nuovo protagonista dopo un mese.