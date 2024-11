Brighton-Manchester City dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Manchester City cerca riscatto dopo due sconfitte di fila in casa del Brighton: dove vedere la gara di Premier League in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Incredibile ma vero: il Manchester City ha perso tre partite di fila. La prima in Carabao Cup contro il Tottenham, la seconda in Premier League in casa del Bournemouth e la terza, schiacciante, in Champions League in casa dello Sporting, vincente per 4-1.

La formazione di Pep Guardiola è così chiamata al riscatto, e per farlo proverà a portare via un successo in casa del Brighton, avversario da cui spera di far ripartire il proprio percorso stagionale.

L'ex squadra di Roberto De Zerbi, da quest'anno guidata dal tedesco Fabian Hurzeler, ha iniziato bene il campionato: in 10 partite ha conquistato 4 vittorie e 4 pareggi, perdendo due volte.

Tutte le informazioni su Brighton-Manchester City: dove vederla in tv e streaming e le formazioni.