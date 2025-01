Brighton-Arsenal dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Brighton & Hove Albion vs Arsenal

L'Arsenal fa visita al Brighton nel 20° turno di Premier League: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

La Premier League non si ferma e riparte alla grande nel 2025: fari puntati sulla sfida, più che interessante, tra Brighton e Arsenal.

I 'Gunners' cercano un successo per ridurre il distacco dal Liverpool capolista, mentre la squadra di Hurzeler staziona a metà classifica con 27 punti raccolti nelle prime 19 giornate.

Pareggio per 1-1 nel match d'andata all'Etihad Stadium: alla rete di Havertz rispose Joao Pedro nel secondo tempo.

