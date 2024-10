Il Brest non smette di sognare: primo in Champions League a punteggio pieno nonostante la rivoluzione

Dopo la storica qualificazione in Champions, il Brest continua a stupire in Europa: grande vittoria a Salisburgo.

Dopo l'esordio vincente contro lo Sturm Graz, è arrivata la conferma nella seconda giornata di Champions League. Il Brest fa sul serio in Europa e continua a regalare un sogno ai propri tifosi.

Nella serata di ieri c'è stato il grande successo in trasferta contro il Salisburgo; la squadra di Eric Roy ha stravinto, superando gli austriaci per 4-0.

Una vittoria che vale il primo posto in Champions al pari di Borussia Dortmund, Benfica, Liverpool, Bayer Leverkusen, Aston Villa e Juventus.

In estate c'è stata una rivoluzione in casa Brest ma nonostante questo, il cammino europeo è iniziato come nessuno poteva aspettarsi.