Bremer: "Non immagino una Juventus senza Champions, Spalletti ha ragione, devo prendermi più rischi"

Da ormai oltre un mese la Juventus ha ritrovato Gleison Bremer, tornato ad essere immediatamente colonna della difesa bianconera. Il brasiliano ha superato i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori da ottobre 2024 fino ad agosto 2025 e poi anche negli ultimi mesi.
Bremer ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove è tornato proprio a parlare di come ha vissuto il periodo senza poter giocare, svelando un aneddoto sul consiglio che per caso gli ha dato Alessandro Del Piero.
Poi le richieste di Luciano Spalletti, simili a quelle che già gli chiedevano quando era in Brasile.