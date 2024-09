Bremer si sfoga dopo Juventus-Roma: "Ho sentito una ca***ta"

Bremer si è sfogato dopo il pareggio tra Juventus e Roma: "Qualcuno diceva che non potevo giocare a quattro? È una ca***ta".

Pareggio senza reti nella sfida tra Juventus e Roma dove a vincere sono state prima di tutto le difese.

Gleison Bremer è stato protagonista però non solo in campo ma anche nel dopo partita, quando si è presentato ai microfoni per commentare la gara.

Il difensore brasiliano si è sfogato a Mediaset: "Ho sentito una ca***ta". Ma a cosa si riferiva Bremer? Dietro queste parole del giocatore c'è un tema che già in passato era stato molto dibattuto, ovvero la capacità di giocare in una difesa a quattro e non solo a tre.

Bremer si sta confermando quest'anno ad altissimi livelli nella nuova Juventus di Thiago Motta e sta smentendo chi non lo riteneva adatto a giocare in un sistema come quello del tecnico. In campo e adesso anche con le parole.