Bremer, il Torino, il passato e un futuro tutto da scrivere: sarà il suo ultimo derby?

Il brasiliano della Juventus sfida per la quarta volta il proprio passato: un anno fa fu decisivo. Ma sullo sfondo c'è il Manchester United.

No, non sarà una partita come tutte le altre per Gleison Bremer. Anche se il trasferimento dal Torino alla Juventus è ormai storia di quasi due anni fa, estate 2022. Anche se di stracittadine il brasiliano ne ha vissute già altre, andando pure a segno una volta.

Non sarà una partita come le altre perché il derby è il derby: in qualsiasi città che lo viva in un certo modo, in qualsiasi latitudine, e specialmente per uno che indossava la maglia del Torino e di colpo - o quasi - si è ritrovato catapultato nella realtà opposta.

Ma per Bremer non sarà una partita come le altre anche per quel che potrebbe riservargli il futuro. Un futuro che, a livello individuale, non è mai stato in bilico come oggi.