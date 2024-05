Bremer ed Ederson convocati dal Brasile per la Copa America: completano l'elenco dei 26

Esclusi in un primo momento dal ct Dorival Junior, lo juventino e l'atalantino fanno parte del gruppo. Tagliato l'altro Ederson, il portiere.

Bremer ed Ederson possono esultare, anche se a scoppio ritardato: nei magnifici 26 che proveranno a riportare la Copa America in Brasile ci sono anche loro.

Il difensore della Juventus e il centrocampista dell'Atalanta sono stati chiamati dal commissario tecnico della Seleção, Dorival Junior: completeranno la rosa brasiliana in vista del torneo che si disputerà negli Stati Uniti. Per Ederson si tratterà dell'esordio assoluto in Nazionale.

Tagliato invece l'altro Ederson, il portiere del Manchester City, già costretto a saltare per infortunio la gara decisiva per il titolo di Premier League contro il West Ham.