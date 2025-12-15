Bremer è rientrato: Koopmeiners torna a centrocampo? Come cambierebbe l'11 titolare della Juventus

Il brasiliano è un punto fermo della Juventus: al Dall’Ara ha subito preso la posizione centrale nella difesa a tre bianconera, permettendo a Kelly di allargarsi da braccetto di sinistra.

Bremer è uno dei leader di questa squadra, che ha bisogno di punti di riferimento per risalire la classifica: il brasiliano è un riferimento sia in campo che nello spogliatoio.