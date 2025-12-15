Bremer è rientrato: Koopmeiners torna a centrocampo? Come cambierebbe l'11 titolare della Juventus

La trasferta del Dall’Ara ha portato in dote alla Juventus tre preziosissimi punti per il morale e per la classifica, che oggi recita quinto posto a 26 punti, appena uno in meno rispetto alla Roma quarta (e impegnata stasera contro il Como).
Ma oltre alla vittoria, nel match vinto 1-0 contro il Bologna per Luciano Spalletti sono arrivate altre buone notizie.
Tra queste c’è sicuramente il ritorno in campo di Gleison Bremer, entrato sul terreno di gioco al posto di Koopmeiners al minuto 76. Un cambio che potrebbe risultare emblematico per le strategie bianconere.