Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
GOAL

Brasile-Tunisia dove vederla: Sky, NOW o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo il match contro il Senegal il Brasile scende in campo per la seconda amichevole di novembre: di fronte alla Selecao c'è la Tunisia.

A pochi giorni dall'amichevole di Londra vinta 2-0 contro il Senegal, il Brasile scende in campo nuovamente in terra europea per affrontare un nuovo match: stavolta l'avversaria è la Tunisia, reduce dalla vittoria di misura contro la Giordania (3-2).

Ultimo incontro dell'anno per il Brasile, che al Mondiale 2026 proverà a tornare grande dopo decenni di delusioni a livello planetario, mentre la Tunisia sarà in campo anche a dicembre per la Coppa araba FIFA, con primo match previsto il 7 dicembre contro il Qatar. A dicembre, inoltre, si svolgerà per entrambe il sorteggio con cui conosceranno le proprie avversarie alla Coppa del Mondo.

In questa pagina tutte le ultime su Brasile-Tunisia, dalle formazioni alle info sulla diretta tv e streaming della partita.

  • BRASILE-TUNISIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Brasile-Tunisia
    • Data: sabato 15 novembre 2025
    • Orario: 17:00
    • In tv: -
    • Diretta streaming: Sky Go, NOW
  • FORMAZIONI UFFICIALI BRASILE-TUNISIA

    BRASILE (4-2-2-2) Bento; Wesley, Militao, Marquinhos, Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimaraes; Estevao, Vinicius; Rodrygo, Cunha. Ct. Ancelotti.

    TUNISIA (3-5-2): Dahmen; Meriah, Talbi, Bronn; Valery, Sassi, Skhiri, Mejbri, Abdi; Saad, Mastouri. Ct. Trabelsi.

  • ORARIO BRASILE-TUNISIA

    Brasile-Tunisia si gioca martedì 18 novembre 2025 alle ore 20:30.

    Dopo aver affrontato il Senegal, il Brasile si trasferisce in Francia e in particolare a Lille: la sfida contro la Tunisia si gioca alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy.

    Entrambe le squadre si sono qualificate al Mondiale e per questo sono alle prese con amichevoli in questo autunno 2025.

  • DOVE VEDERE BRASILE-TUNISIA IN TV

    Brasile-Tunisia non ha una trasmissione in tv in territorio italiano: nessuna emittente, infatti, ha acquistato i diritti per l'amichevole della Selecao.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • BRASILE-TUNISIA IN DIRETTA STREAMING

    Al pari della diretta tv, non è possibile vedere la sfida tra Brasile e Tunisia in live streaming all'interno del territorio italiano.

