Brasile-Tunisia dove vederla: Sky, NOW o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Brasile-Tunisia si gioca martedì 18 novembre 2025 alle ore 20:30.

Dopo aver affrontato il Senegal, il Brasile si trasferisce in Francia e in particolare a Lille: la sfida contro la Tunisia si gioca alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy.

Entrambe le squadre si sono qualificate al Mondiale e per questo sono alle prese con amichevoli in questo autunno 2025.