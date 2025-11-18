Brasile-Tunisia dove vederla: Sky, NOW o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

A pochi giorni dall'amichevole di Londra vinta 2-0 contro il Senegal, il Brasile scende in campo nuovamente in terra europea per affrontare un nuovo match: stavolta l'avversaria è la Tunisia, reduce dalla vittoria di misura contro la Giordania (3-2).
Ultimo incontro dell'anno per il Brasile, che al Mondiale 2026 proverà a tornare grande dopo decenni di delusioni a livello planetario, mentre la Tunisia sarà in campo anche a dicembre per la Coppa araba FIFA, con primo match previsto il 7 dicembre contro il Qatar. A dicembre, inoltre, si svolgerà per entrambe il sorteggio con cui conosceranno le proprie avversarie alla Coppa del Mondo.
In questa pagina tutte le ultime su Brasile-Tunisia, dalle formazioni alle info sulla diretta tv e streaming della partita.