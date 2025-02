Brasile, rissa generale dopo il 90' di Flamengo-Botafogo: Alexander Barboza perde un dente

Il difensore del Botafogo ha avuto la peggio in un parapiglia in cui uno dei protagonisti è stato l'ex romanista Gerson.

Un derby è sempre un derby, e non è raro che sfoci in momenti di puro nervosismo. Come è accaduto nella notte in Brasile: protagoniste due delle formazioni di Rio de Janeiro, ovvero Flamengo e Botafogo.

Si giocava non per il Brasileirão, il campionato nazionale, ma per il Carioca, il torneo dello Stato di Rio. Poco importa: il nervosismo ha pervaso lo stesso l'ambiente e il terreno di gioco del Maracanã.

Ad avere la peggio è stato uno dei protagonisti della rissa: Alexander Barboza, difensore del Botafogo, che ha addirittura perso un dente.