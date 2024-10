Brasile-Perù dove vederla: Sky, DAZN, Sportitalia o OneFootball? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Brasile-Perù si gioca per la decima giornata delle qualificazioni mondiali sudamericane: formazioni, canale tv e diretta streaming.

Decima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026, col Brasile chiamato a risalire la classifica e a sfidare il Perù.

La Seleçao, che con la vittoria in Cile si è messa alle spalle il ko in Paraguay, si ritrova lontana dalla vetta occupata dall'Argentina e pericolosamente a distanza ravvicinata da chi la insegue e spera di staccare il pass per la prossima Coppa del Mondo.

Discorso diverso per la Nazionale del ct Fossati, in fondo alla classifica e obbligata a macinare punti per poter provare a rientrare in corsa per la qualificazione.

Tutto su Brasile-Perù: le formazioni della partita e dove poterla vedere in diretta tv e in streaming.