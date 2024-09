Continua il momento no per il Brasile, sconfitto 1-0 dal Paraguay. Vinicius Junior critico: "Conosciamo la situazione in cui ci troviamo".

Dopo la pessima Copa America disputata in estate dal Brasile, la formazione verdeoro non riesce ad uscire dalle difficoltà. Non è bastata infatti la vittoria contro l'Ecuador di pochi giorni fa per ritrovare fiducia; questa notte la squadra di Dorival Junior ha infatti perso in casa del Paraguay e non succedeva da 16 anni. A parlare del momento è stato anche la stella della nazionale e del Real Madrid, Vinicius Junior, che sta rendendo sotto le aspettative con il Brasile. "Conosciamo la situazione in cui ci troviamo, vogliamo far uscire il Brasile da questa situazione ad ogni costo", ha detto il giocatore nel post partita.