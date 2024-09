Brasile in crisi, Dorival però non ha dubbi: "Ai Mondiali del 2026 andremo in finale"

Il commissario tecnico del Brasile allontana le critiche: "Ai Mondiali saremo grandi protagonisti, potete filmarmi".

Il successo di misura sull'Ecuador ha contribuito quantomeno a dare una sistemata alla classifica del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali del 2026, ma non a dissipare i dubbi sulla qualità di un gioco che stenta a decollare: non è un periodo semplice per il Brasile, alle prese con le vibranti critiche ricevute dai propri tifosi.

Nel mirino, oltre ai giocatori, è finito in particolare il commissario tecnico Dorival Junior, già sulla graticola dopo la recente eliminazione subita ai quarti di Copa America ma rimasto comunque al timone dei verdeoro.

Intervenuto in conferenza stampa prima della delicata trasferta in programma in Paraguay nella notte italiana tra martedì e mercoledì, il 62enne ha provato a gettare una ventata d'ottimismo sulla negatività che sta attanagliando il gruppo squadra.