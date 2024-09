Brasile-Ecuador dove vederla: DAZN, Sky, Sportitalia, MOLA o OneFootball? Canale tv, diretta streaming, formazioni

In crisi nera, il Brasile cerca riscatto contro l'Ecuador in una partita di qualificazione ai Mondiali già importantissima: dove vederla in tv.

Invischiato in uno dei momenti più neri della propria storia, il Brasile cerca riscatto contro l'Ecuador in una gara di qualificazione ai prossimi Mondiali, quelli del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, già importantissima. Dopo sei giornate del girone sudamericano, la nazionale di Dorival Junior ha vinto appena due partite, pareggiandone una e perdendone addirittura tre. A complicare ulteriormente il quadro è stata la rapida eliminazione dalla Copa America, competizione nella quale il Brasile è uscito ai quarti di finale per mano dell'Uruguay. Sta meglio l'Ecuador, che ha 8 punti e si ritrova con due lunghezze di vantaggio rispetto al Brasile: fin qui, nonostante tre punti di penalizzazione per la falsificazione dei documenti di Byron Castillo, ha conquistato tre vittorie, oltre a un pareggio e a due sconfitte. Tutte le informazioni su Brasile-Ecuador: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni. L'articolo prosegue qui sotto