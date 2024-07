Brasile-Colombia dove vederla: Sportitalia, Mola, Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Brasile e Colombia si affrontano nell'ultima giornata della fase a gironi della Copa America: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Brasile e Colombia a confronto nell'ultima giornata della fase a gironi della Copa America 2024.

Una sfida decisiva che mette in palio il primo posto nel girone D: i Cafeteros guidano il raggruppamento a punteggio pieno grazie alle vittorie per 2-1 contro il Paragauy e per 3-0 contro Costa Rica.

I verdeoro, invece, devono vincere per perfezionare l'operazione sorpasso in vetta: dopo lo 0-0 all'esordio con Costa Rica, la Seleção ha travolto 4-1 il Paragauy.

Tutto su Brasile-Colombia: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.