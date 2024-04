Brahim Diaz dal Milan al Real Madrid, quanto è costato? La formula e le cifre dell'affare nel 2023

Nel 2023 Brahim ha lasciato il Milan per tornare al Real Madrid: tre anni in rossonero prima di vestire nuovamente la maglia dei Blancos.

Dopo alcun anni di Milan, Brahim Diaz ha lasciato i rossoneri per approdare al Real Madrid. Non una prima volta per il giocatore nato in Spagna che ha deciso di optare per la rappresentativa marocchina nel 2024.

Salutata Milano con uno Scudetto in tasca, l'attaccante è riuscito a prendersi gli applausi del Bernabeu non come titolare indiscusso, riuscendo però ad approfittare delle occasioni date da Ancelotti nel corso dell'anno.

Richiesto dal tecnico del Real Madrid, Ancelotti, Brahim ha finalmente dimostrato di poter essere un giocatore capace di essere decisivo anche nella Liga e in particolare squadra più famosa del pianeta.