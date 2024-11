Bove lascia il ritiro dell'Under 21 per un infortunio: cos'ha il centrocampista della Fiorentina e quando torna in campo

L'azzurrino, convocato per le partite amichevoli dei prossimi giorni contro Francia e Ucraina, ha dato forfait: il motivo e i tempi di recupero.

Edoardo Bove non parteciperà ai prossimi due impegni dell'Italia Under 21, in programma nei prossimi giorni contro Francia e Ucraina. Il motivo? Un infortunio.

Proprio per questo il centrocampista della Fiorentina, uno dei grandi protagonisti dello splendido avvio di stagione della formazione di Raffaele Palladino, ha lasciato il ritiro di Tirrenia, dove la squadra di Carmine Nunziata si è radunata.

Ma che cos'ha nello specifico Bove? Perché è tornato a Firenze? E sarà in grado oppure no di scendere regolarmente in campo in campionato dopo la sosta?