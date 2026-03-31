Bosnia-Italia 5-2 dcr, pagelle e tabellino: disastro Bastoni, ai rigori sbagliano Cristante e Pio Esposito, Donnarumma, Kean e Palestra non bastano

Per la terza edizione consecutiva, l'Italia guarderà i Mondiali da casa.

In Bosnia la finale Playoff si rivela un ulteriore psicodramma che si aggiunge a quelli vissuti contro Svezia e Macedonia, complice una sconfitta ai rigori al culmine di un match giocato in 10 dal 42' per l'espulsione di Alessandro Bastoni.

La nostra Nazionale parte in salita, ma nel momento di maggior fiducia dei padroni di casa la sblocca a sorpresa: Vasjli regala palla in disimpegno a Barella che la appoggia a Kean, lesto a girarla di prima intenzione sul palo lontano con un destro a mezza altezza.

Gli azzurri non brillano, lottano, ci provano con un assolo timido di Retegui e subiscono la reazione bosniaca, che raggiunge il picco massimo in chiusura di frazione con l'ingenuità di Bastoni: il mancino dell'Inter stende Memic involatosi verso Donnarumma, fallo in ritardo da ultimo uomo e rosso diretto.

Gattuso corre ai ripari inserendo Gatti al posto di Retegui, così come Palestra per Politano ad inizio ripresa. In trincea causa uomo in meno, Kean al 60' ha la palla per avvicinarci ai Mondiali ma si divora il bis, calciando alto su una ripartenza seguita ad un errore della Bosnia.

Donnarumma si supera sul tentativo all'angolino di Tahirovic, Pio Esposito e Dimarco sciupano altre chances ghiottissime per mettere in frigo lo champagne, poi la beffa: Dzeko sovrasta Mancini, Gigio dice no con un miracolo, ma Tabakovic insacca da due passi.

Nel finale il portierone campano si esalta nuovamente su Demirovic, l'Italia è cinta d'assedio ma resiste e non riesce più a pungere: 1-1 e si va ai supplementari, dove la panchina azzurra si infuria per il mancato rosso a Muharemovic che stende Palestra lanciato verso la porta. Per Turpin è soltanto giallo. Esposito accarezza l'1-2 di testa su un cross dello scatenato esterno in prestito al Cagliari, ma il punteggio non si sblocca.

La stanchezza prevale, i decibel del pericolo calano su ambo i fronti fino al 119', quando Tahirovic sfiora il palo andando ad un nulla dal vantaggio sul gong.

Calci di rigore: Pio e Cristante sbagliano e ci condannano, i bosniaci si rivelano infallibili e con 4 penalty su 4 segnati ci lasciano a casa, volando in Canada, Messico e Stati Uniti. Ancora un flop, ancora lacrime: Italia fuori dai Mondiali.