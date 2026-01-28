Goal.com
Francesco Schirru

Borussia Dortmund-Inter, con questo risultato Chivu agli ottavi o ai playoff? La classifica di Champions

L'Inter prova ad evitare gli spareggi qualificandosi direttamente agli ottavi della Champions League: il pareggio contro il Borussia Dortmund, però, non basta.

  • IL RISULTATO DELL'INTER

    L'Inter è sullo 0-0 in casa del Borussia Dortmund. Visto il pareggio in Germania e i risultati che stanno maturando nelle altre partite, la squadra di Chivu sarebbe solamente agli spareggi e non agli ottavi di Champions League.

  • COSA SERVE PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI

    L'Inter deve battere il Borussia Dortmund e sperare che alcune squadre che la precedono in classifica non riescano ad ottenere una vittoria nella propria partita attualmente in scena.

    In caso di arrivo a pari punti si considera la differenza reti, con i milanesi attualmente a +6 in virtù di tredici goal segnati e sette subiti in questo girone unico di Champions.

  • L'ATTUALE CLASSIFICA DELL'INTER

    Le prime otto della classifica volano agli ottavi, mentre quelle dal nono al ventiquattresimo posto si qualificano per gli spareggi.

    L'Inter è attualmente 12esima.

