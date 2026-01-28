AFP
Borussia Dortmund-Inter, con questo risultato Chivu agli ottavi o ai playoff? La classifica di Champions
IL RISULTATO DELL'INTER
L'Inter è sullo 0-0 in casa del Borussia Dortmund. Visto il pareggio in Germania e i risultati che stanno maturando nelle altre partite, la squadra di Chivu sarebbe solamente agli spareggi e non agli ottavi di Champions League.
COSA SERVE PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI
L'Inter deve battere il Borussia Dortmund e sperare che alcune squadre che la precedono in classifica non riescano ad ottenere una vittoria nella propria partita attualmente in scena.
In caso di arrivo a pari punti si considera la differenza reti, con i milanesi attualmente a +6 in virtù di tredici goal segnati e sette subiti in questo girone unico di Champions.
L'ATTUALE CLASSIFICA DELL'INTER
Le prime otto della classifica volano agli ottavi, mentre quelle dal nono al ventiquattresimo posto si qualificano per gli spareggi.
L'Inter è attualmente 12esima.
