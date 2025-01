Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

Riparte la Bundesliga e c'è subito una grande sfida: il Borussia Dortmund ospita i campioni di Germania. Tutte le informazioni sulla sfida.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La pausa invernale è finita: anche la Bundesliga è pronta a ricominciare e dare il via al nuovo anno e lo farà con un grande appuntamento in programma nell'anticipo della sedicesima giornata di campionato.

Il Borussia Dortmund affronta il Bayer Leverkusen al Signal Iduna Park, un'occasione per i gialloneri di accorciare la distanza con le parti alte della classifica visto che la distanza dal primo posto occupato dal Bayern Monaco è di 11 punti ma soprattutto di avvicinarsi al Leverkusen, che è seconda in classifica con sette punti in più.

Di seguito tutte le informazioni sulla partita, dove vederla e le probabili formazioni.