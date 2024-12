Borussia Dortmund-Barcellona in chiaro e gratis mercoledì sera: è la partita di Champions scelta

Borussia Dortmund vs Barcellona

Dove vedere la partita tra Barcellona e Borussia Dortmund mercoledì sera: in palio ci sono gli ottavi di Champions League.

La fase del girone unico di Champions League è alle battute finali. Tra martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, infatti, si gioca la sesta giornata del torneo, che vede ben cinque squadre italiane in gioco. Tra i big match settimanali c'è Borussia Dortmud-Barcellona, partita che sarà trasmessa in chiaro e gratis per tutti.

La sfida tra Borussia Dortmund e Barcellona è la consueta di Champions che ogni settimana viene proposta in chiaro: una grande gara che potrebbe portare una delle due direttamente agli ottavi.

Entrambe, infatti, sono tra le migliori squadre di Champions fin qui e con una vittoria nel sesto turno potrebbero spalancarsi le porte della fase ad eliminazione diretta e degli ottavi europei, evitando gli spareggi.