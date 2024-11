Borussia Dortmund-Bayern Monaco dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Borussia Dortmund vs Bayern Monaco

In Bundesliga è arrivato il momento del match più atteso, il Borussia Dortmund ospita il Bayern Monaco: dove guardare la partita in tv e streaming.

Nonostante i dieci punti che separano Borussia Dortmund e Bayern Monaco, la sfida di scena sabato 30 novembre è comunque la più attesa dai tifosi tedeschi.

La capolista bavarese, che nella scorsa annata ha dovuto interrompere la striscia di campionati vinti a causa del Bayer Leverkusen, pronta ad allungare in vetta sulle timidi inseguitrici, tra cui i gialloneri.

Eintracht, Lipsia, Bayer e lo stesso Borussia Dortmund non sono riuscite a tenere il passo del Bayern Monaco fin qui, già a 29 punti in virtù di nove vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Con il Klassiker, però, la squadra giallonera spera di poter riaprire il campionato, soprattutto vista la possibilità di ospitare Kane e compagni in casa.