L'ex attaccante giallorosso si confessa, ricorda la lotta contro il diabete e l'esperienza in Italia: "Con Mourinho non ho potuto dimostrare niente".

Il calcio e la vita privata, il campo e il diabete. Borja Mayoral, nel corso della propria vita e della propria carriera, ha avuto a che fare con entrambi. Il lato sportivo da una parte, la sofferenza dall'altra.

L'attaccante spagnolo, passato anche per la Serie A e per la Roma, si è raccontato in un'intervista a Cronache di Spogliatoio nella quale è compreso un po' tutto: il calcio da una parte e la vita privata dall'altra, appunto.

Perché Borja ha dovuto convivere e battagliare con il diabete, lui come Nacho, suo ex compagno di squadra al Real Madrid. Una malattia che, come dice lui, "non ha spento i miei sogni".