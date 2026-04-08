BordoCam Inter-Roma su DAZN, la confusione di Frattesi dopo il 5-2 di Pellegrini: "Ah, è goal?"

Ecco i dietro le quinte di Inter-Roma, gara che domenica sera i nerazzurri hanno vinto 5-2: li ha svelati DAZN in BordoCam, il solito contenitore infrasettimanale con tutto ciò che non si è visto di primo acchito.
Dal dialogo Lautaro-Thuram dopo l'1-0 all'esultanza senza freni di Chivu: il big match del Meazza ha proposto diversi momenti che le telecamere non hanno catturato immediatamente.
La chicca? La... confusione di Frattesi, che in un primo momento non si era accorto della rete del 5-2 di Pellegrini, salvo essere riportato alla realtà da De Vrij.