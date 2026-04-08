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Frattesi PellegriniGetty Images
Stefano Silvestri

BordoCam Inter-Roma su DAZN, la confusione di Frattesi dopo il 5-2 di Pellegrini: "Ah, è goal?"

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DAZN ha divulgato i dietro le quinte di Inter-Roma tramite BordoCam: dal dialogo Lautaro-Thuram all'ovazione per Bastoni, cos'è successo nel big match di San Siro.

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Ecco i dietro le quinte di Inter-Roma, gara che domenica sera i nerazzurri hanno vinto 5-2: li ha svelati DAZN in BordoCam, il solito contenitore infrasettimanale con tutto ciò che non si è visto di primo acchito.

Dal dialogo Lautaro-Thuram dopo l'1-0 all'esultanza senza freni di Chivu: il big match del Meazza ha proposto diversi momenti che le telecamere non hanno catturato immediatamente.

La chicca? La... confusione di Frattesi, che in un primo momento non si era accorto della rete del 5-2 di Pellegrini, salvo essere riportato alla realtà da De Vrij.

  • "CHE COSA TI HO DETTO?"

    Un minuto e Lautaro Martinez porta in vantaggio l'Inter. La giocata è preparata, il movimento consolidato così come l'intesa con Thuram, autore dell'assist. Con il francese che esulta assieme al compagno urlandogli: "Che cosa ti ho detto?".

    Felice in tribuna anche il presidente Beppe Marotta, che quasi strabuzza gli occhi dopo l'immediato 1-0: "Mamma mia che giocata".

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  • NDICKA E I PARAMEDICI

    Episodio curioso nel primo tempo: Ndicka, visibilmente irritato, scaglia a gioco fermo un pallone verso i paramedici presenti ai bordi del campo. Thuram va verso di lui per rimproverarlo e l'ivoriano della Roma si pente immediatamente del proprio gesto: "I apologize", ovvero "scusatemi".

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  • L'ESULTANZA DEL 3-1

    Nel secondo tempo Lautaro trova la doppietta e il goal del momentaneo 3-1, servito sempre da Thuram. Chivu si getta nella mischia andando a esultare in campo col gruppo nerazzurro, Dimarco va a festeggiare con Kolarov. E dopo essere tornato in panchina, col gioco già ripreso, l'allenatore romeno fa i complimenti proprio a Thuram: "Tik!", ovvero Tikus, con un applauso e un sorriso a trentadue denti.

  • GLI APPLAUSI A BASTONI

    Quando Bastoni lascia il campo, al 13' della ripresa, ecco un altro momento emotivamente non indifferente: il pubblico di San Siro riserva una standing ovation al proprio difensore, già applauditissimo prima della gara dopo quanto accaduto in Bosnia. Applaudono tutti: anche Thuram in campo, anche Riccardo Ferri in panchina. Cori da parte dello stadio nei suoi confronti.

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  • LA CONFUSIONE DI FRATTESI

    Quando Pellegrini segna il goal del 5-2, Frattesi in panchina viene ingannato dalla prospettiva e si rivolge a De Vrij con un sorriso: "Sembrava goal". E l'olandese, come una doccia fredda: "È goal". Al che il compagno torna alla realtà: "Ah, è goal?". Sì, è goal. Ma ininfluente.

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