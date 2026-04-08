BordoCam Inter-Roma su DAZN, la confusione di Frattesi dopo il 5-2 di Pellegrini: "Ah, è goal?"

Quando Pellegrini segna il goal del 5-2, Frattesi in panchina viene ingannato dalla prospettiva e si rivolge a De Vrij con un sorriso: "Sembrava goal". E l'olandese, come una doccia fredda: "È goal". Al che il compagno torna alla realtà: "Ah, è goal?". Sì, è goal. Ma ininfluente.