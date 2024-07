Terremoto in Francia, in pochi anni hanno perso tutto: retrocessione d'ufficio e niente più status di pro per il Bordeaux

Lo storico club francese ha rinunciato al ricorso per la retrocessione e giocherà nella terza serie: chiuso il centro di formazione.

In Francia si scrive la storia. In negativo, per il Bordeaux. Senza nemmeno aspettare l'udienza davanti al Tribunale Commerciale, che avrebbe di fatto deciso se emettere una liquidazione o un amministratore di passaggio, il club ha scelto di rinunciare al suo status professionale.

In Francia si riporta come il Bordeaux abbia già avvisato la federazione transalpina e in virtù della decisione di rinunciare al proprio essere squadra professionistica, tutti i contratti saranno interrotti e il centro di formazione sarà chiuso.

La fine di un'era per un Bordeaux che aveva subito la retrocessione in terza serie, dalla seconda in cui miitava. Il club aveva annunciato di aver ritirato il ricorso contro la decisione della DNCG (che valuta i conti calcistici in Francia), accettando la sanzione della retrocessione amministrativa in Championnat National per la stagione 2024/2025".