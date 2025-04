Boomerang Bayern sulla lotta Scudetto: a Bologna un'Inter sconfitta e in riserva

Bologna vs Inter

L'Inter cade a Bologna e consente l'aggancio al Napoli: i nerazzurri pagano le fatiche di Champions col Bayern. Il derby sa di 'crash test'.

Il Bayern dà, il Bayern - dopo qualche giorno - toglie.

Già, perché al netto dell'exploit compiuto in una Champions che vede l'Inter in pole per il trionfo finale, la qualificazione ottenuta a discapito dei bavaresi si è riversata sulla lotta Scudetto.

Nerazzurri sconfitti al 94' dal super Bologna di Riccardo Orsolini ed agganciati in vetta dal Napoli, che adesso può contare su un calendario più agevole e snello con cui invece Lautaro & co. devono misurarsi da qui alla fine dividendosi tra Europa dei grandi e Coppa Italia.