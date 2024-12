Bonucci racconta la lite con Allegri: "Mi disse che ero un cog****, ci hanno diviso"

Il difensore svela nei dettagli cosa successe con Allegri dopo la partita tra Juventus e Palermo: "Non hai capito cosa volevo dire".

Della lite tra Leonardo Bonucci e Max Allegri dopo Juventus-Palermo, anno 2017, si è detto tanto. Ora l'ex difensore bianconero, ritiratosi dal mondo del calcio qualche mese fa, racconta cosa successe esattamente.

Durante una chiacchierata con Prime Video, Bonucci ha parlato del rapporto con Allegri e di quel famoso episodio. Nel farlo l'ex Juventus ha anche confessato come diverse situazioni non abbiano permesso ai due "di andare d’accordo".

Basti pensare che Bonucci racconta di come uno dei collaboratori di Allegri confessò candidamente di come lo staff non fosse convinto della sua importanza: “Quando siamo arrivati alla Juve il nostro pensiero era di farti fuori. Quando preparavamo le partite lo facevamo su di te perché tu facevi gli errori”.