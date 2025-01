Paolo Bonolis e suo figlio in Kings League: protagonisti nella giornata della finale della World Cup Nations

Il conduttore ha partecipato a Colombia-Brasile, il figlio Davide Bonolis avuto dall'ex moglie Sonia Bruganelli è stato ingaggiato dai Caesar.

Paolo Bonolis e suo figlio Davide in Kings League. Se il padre, tra i più noti presentatori tv italiani degli ultimi trent'anni, era già stato annunciato, nella giornata che ha visto disputarsi a Torino la finale della Kings World Cup Nations è stato annunciato l'ingaggio di un altro membro della famiglia, ovvero il calciatore Davide Bonolis.

Davide Bonolis, attaccante classe 2004 avuto dall'ex moglie Sonia Bruganelli, sbarca nel mondo della Kings League come wild card (ovvero non un giocatore amatoriale, ex professionista) dei Caesar, squadra guidata da Damiano Er Faina, personaggio social che sarà uno dei presidenti della Kings League Italia insieme ad En3rix.

Per Paolo Bonolis, invece, c'è il ruolo di direttore sportivo degli stessi Caesar, come annunciato dal club lo scorso novembre. Scelto come dirigente, Bonolis è stato protagonista anche durante la finale della Kings World Cup Nations, tirando il dado (una delle tante regole per unire il calcio a sette allo spettacolo) per la sfida tra Colombia e Brasile.