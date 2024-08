Bonazzoli occasione low cost per l'Inter: quinta punta e soluzione al problema liste Serie A e UEFA

Il club nerazzurro valuta un nuovo acquisto in attacco: il prodotto del vivaio può essere una soluzione per costi e fattore liste.

L’infortunio di Mehdi Taremi ha fatto scattare l’allarme. Lo stop dell’iraniano ha aperto a riflessioni profonde in casa Inter sull’allestimento della rosa e in particolare la batteria di attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione.

Con Joaquin Correa in uscita e la posizione di Arnautovic in bilico, il club nerazzurro valuta nuove opportunità e studia la situazione. Non è escluso che, a cifre ragionevoli, possa arrivare addirittura una quinta punta a rimpolpare l’attacco.

Il nome può essere quello di Federico Bonazzoli. Tornato a Salerno dopo che il Verona non l’ha riscattato, l’attaccante classe 1997 rappresenterebbe un’operazione low cost e sopratutto aprirebbe nuovi scenari in tema di liste Serie A e UEFA in vista del prossimo campionato e della prossima Champions League.