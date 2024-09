Bologna-Shakhtar Donetsk dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bologna vs Shakhtar Donetsk

I rossoblù tornano in Champions League dopo un’attesa durata 60 anni: al Dall’Ara arrivano gli ucraini, si gioca mercoledì ore 18:45.

Sessant’anni di attesa. Tanto è durata l’assenza del Bologna dalla UEFA Champions League.

La città emiliana, però, ritroverà la massima competizione europea per club al Dall’Ara, ospitando lo Shakhtar Donetsk nella prima giornata dell’annata 2024/25.

Avvio di stagione complicato per i felsinei: il pari di Como ha acuito un'astinenza da vittorie che preoccupa l'ambiente rossoblù. La Champions, per Italiano, può essere lo stimolo ad alzare l'asticella, prendendo punti e morale per Orsolini e compagni.

Contro gli ucraini, però, non sarà affatto facile: squadra esperta e rodata nelle competizioni europee, che cercherà di prender subito un risultato importante in Emilia.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.