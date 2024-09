Bologna-Shakhtar a rischio rinvio? Allerta rossa per maltempo sul capoluogo emiliano

Un violento acquazzone si è abbattuto sulla città di Bologna: per ora nessuna comunicazione da parte dei delegati UEFA ai due club.

Tantissima pioggia si è abbattuta nelle ultime ore sulla città di Bologna, dove alle 18:45 di oggi è in programma il match di Champions League tra i felsinei e lo Shakhtar Donetsk.

A partire dalle ore 12 è scattata l'allerta rossa per maltempo nel capoluogo emiliano, dove ci si interroga se la prima uscita stagionale in Europa dei ragazzi di Italiano sarà rinviata oppure no.

Come riportato dall'ANSA, il terreno di gioco del 'Dall'Ara' non è stato coperto dai teloni per consentire i preparativi tecnici e tecnologici necessari per il regolare svolgimento dell'incontro.